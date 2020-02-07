Москва, , 15:58 — REGNUM Рынок энергоносителей 7 февраля продолжает растрачивать полученное 5 февраля после отскока цен на 3,4% преимущество из-за неопределенности в готовности ОПЕК+ пойти на дополнительные ограничения нефтедобычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Цены на нефть марки Brent снижаются на 0,9% к $55,20, достигнув таким образом середины диапазона последних четырех дней в $54,20−57,10. Рынок ждет комментариев главы Минэнерго России Александра Новака, которые подтвердят или опровергнут появившуюся информацию о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал пойти на дополнительные сокращения в размере 600 тыс. барр./сутки.

Участники комитета продолжили дискуссии на четвертый день и ясность пока в этом вопроса так и не наступило. Сохранение статус-кво приведет к тому, что котировки сползут вниз к $54,20, подтверждение участия России в новых ограничениях приведет к ретесту $57,10., отказ от участия — приведет к пробою локальной поддержки и новой волне снижения с ориентиром в $50.

Позиция России выглядит противоречивой. министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы, до этого были телефонные переговоры между лидерами России и Саудовской Аравии, которые подтвердили высокую степень координации, однако министр энергетики Александр Новак лишь пообещал, что позиция России будет сформирована в ближайшее время.

Также рынок после 20%-ного падения перешел в боковик в ожидании новостей от ОПЕК+ и от китайских властей, которые похоже верят в то, что худшее уже миновало, поэтому распорядились ускорить процесс возвращения предприятий к рабочему графику. Ранее из-за вспышки 2019-nCov праздничные каникулы по случаю нового года по лунному календарю были продлены до 10 февраля.

Локальное воздействие на настроения окажет сегодняшняя публикация отчета по занятости на американском рынке труда в 16:30 по мск», — пояснил эксперт.

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