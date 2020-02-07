Москва, , 15:51 — REGNUM Рубль 7 февраля выглядит слабее конкурентов из группы валют стран с развивающейся экономикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Доллар на внутреннем валютном рынке дорожает на 0,9%, достигнув уровня в 63,9 руб., что близко к максимальным с начала года 64,1 руб. Евро в силу снижения курса EUR/USD укрепляет позиции против рубля меньше, на 0,65%, достигнув уровня в 67,0 руб. (в начале февраля евро стоил почти 71 руб.).

Причина сегодняшних покупок валюты не ослабление цен на нефть, которое к середине дня ограничилось 0,8%, а решением Банка России понизить ключевую ставку с 6,25% до 6,00% годовых. Решение в целом соответствует большинству мнений опрошенных аналитиков.

Однако среди них было и немало тех, кто полагал, что из-за неопределенности в отношении бюджетной политики после смены правительства и на фоне обвального снижения цен на нефть на 20% из-за эпидемии коронавируса регулятор с продолжением цикла смягчения монетарной политики все же повременит. Даже невзирая на то, что инфляция, составив по последним данным 2,4%, еще больше отклонилась от целевого значения в 4,0%. Но этого не произошло.

Именно чересчур резкое замедление инфляции, судя по сопроводительному комментарию, сыграло в этом решении ключевую роль. Главное то, что регулятор оставил возможность для нового понижения ключевой ставки на последующих заседаниях, это оставляет возможным продолжения роста цен на рынке госдолга и притока средств нерезидентов для участия в новых аукционах ОФЗ, что подтвердили итоги тех, что прошли в 5 февраля .

В то же время аппетиты зарубежных инвесторов к рублевым активам будут обусловлены характером настроений на мировых рынках и динамикой цен на нефть. На рынке энергоносителей пока нельзя исключать продолжения нисходящей динамики, поскольку министр энергетики РФ Александр Новак пока отказывается подтвердить участие России в новых ограничениях нефтедобычи в 600 тыс. барр./сутки, которые рекомендовал по итогам четырех дней консультаций технический комитет ОПЕК+.

Настроения на рынках в целом сохраняются оптимистичными. Отчет 7 февраля в 16:30 по мск по занятости на американском рынке труда во многом предопределит состояние склонности к риску на будущую неделю», — считает эксперт.

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