Москва, , 15:43 — REGNUM Всемирная туристическая организация (UNWTO) составила рейтинг самых посещаемых туристами стран в мире в 2019 году. Лидируют Франция (90,2 млн туристов), Испания (83,8 млн туристов) и США (78,7 млн туристов), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также в пятёрке лидеров популярных туристических направлений оказались Китай (67,5 млн туристов) и Италия (64,6 млн туристов).

Кроме того, в топ-10 самых посещаемых стран вошли Турция (52,5 млн туристов), Мексика (44,9 млн туристов), Таиланд (39,7 млн туристов), Германия (39,4 млн туристов) и Великобритания (36,9 млн туристов).

Как сообщало ИА REGNUM, самым посещаемым туристами городом России в 2019 году стала Москва.

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