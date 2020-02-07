Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя анимированные образы людей, если они являются частью товарного знака, внес в Госдуму депутат Госдумы Сергей Суббот («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Изменения разрешат использование в рекламе алкогольной продукции анимированных образов людей или животных при условии, что их образы используются в товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке.

Сейчас изменение любого элемента товарного знака или знака обслуживания, содержащего образы людей и (или) животных, в том числе путем анимации (мультипликации) автоматически выводит их из-под соответствия зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку или знаку обслуживания.

Сейчас закон устанавливает, что реклама алкогольной продукции не должна «использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации)».