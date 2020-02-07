Ташкент, , 15:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 февраля провел совещание, посвященное обсуждению результативности нефтегазовой промышленности, стоящих на текущий год задач по увеличению объемов добычи природного газа и жидких углеводородов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Перед Министерством энергетики поставлена задача обеспечить добычу в текущем году свыше 4 миллиардов кубометров природного газа больше, чем в 2019 году, для устойчивого обеспечения топливом отраслей экономики и населения. Даны указания по снижению технологических потерь и издержек производства», сообщает пресс-служба.

Президент указал в ходе совещания, что «за последние три года мы приняли множество мер для устранения недостатков в сфере, но, если анализировать результаты, мы все еще не в полной мере обеспечиваем потребность нашего народа, предпринимателей в устойчивом снабжении нефтью, газом, электроэнергией».

«Поэтому следует уделить пристальное внимание каждому вопросу и организовать эффективную работу на основе новых подходов. Если мы не выполним эти задачи вовремя, то не сможем достичь намеченных целей в экономике», сказал Мирзиёев.