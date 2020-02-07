Москва, , 15:25 — REGNUM Публичное обнародование доходов десятилетней давности действующего премьер-министра России Михаила Мишустина — это очень грамотный PR-прием, достигающий сразу трех целей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Лобода Андрей, комментируя информацию о доходах нового председателя правительства РФ.

«Во-первых, информация о прозрачности и честности в декларировании доходов бывшего топ-менеджера инвестиционной компании UFG Михаила Мишустина подана как данность и неоспоримый факт.

Во-вторых, она демонстрирует порядочность, прозрачность и цивилизованность в правовом взаимодействии частного бизнеса с государством. Это, действительно, стало возможным в начале нового тысячелетия.

В-третьих, не каждый чиновник и миллиардер сможет поделиться информацией о прозрачности доходов в нулевые годы.

Важный момент: чем выше будет жалование всех опорных чиновников и государственных управленцев, тем ниже риск проявления коррупционных схем в государственном управлении. Конечно, нужно подтягивать доходы населения России с опережающим ростом.

Надеюсь, что команде Мишустина удастся в короткие сроки реанимировать малый и средний бизнес. Считаю, что успешные предприниматели могут ежегодно зарабатывать по 20—30 млн рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что общий доход бенефициаров семейного траста Михаила Мишустина, занимающего сейчас пост премьер-министра, в 2010—2015 годах составил около $33,5 млн.

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