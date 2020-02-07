Киев, , 15:23 — REGNUM «Чистые» потери государственного бюджета Украины из-за укрепления курса гривны в 2019 г. составили около 23 млрд грн или 2,3% доходов государственного бюджета, подсчитал украинский Нацбанк.

Источник отмечает, что «чистые потери» не учитывают экономию на долговых выплатах и расходах. Если же смотреть на ситуацию глобально, влияние ревальвации гривны на бюджетную сферу неоднозначно, есть и определенные плюсы, подчеркивает регулятор.

«Укрепление гривны имело и положительные последствия для бюджетного сектора. Вместе со взвешенной фискальной политикой оно способствовало более быстрому снижению государственного и гарантированного государством долга к ВВП. Этот показатель влияет на восприятие рисков внешними инвесторами и формирование суверенных рейтингов. Это способствовало притоку внешних портфельных инвестиций в государственный сектор, что, в свою очередь, позволило снизить стоимость обслуживания гривневого государственного долга, продлить его срочность и улучшить валютную структуру», — заявляет ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что в госбюджете-2019 был заложен официальный курс доллара на уровне 29,4 грн. В реальности курс начал падать еще прошлой зимой, и в итоге всю вторую половину прошлого года держался на уровне 23−24 грн за доллар, обновив несколько пятилетних минимумов.