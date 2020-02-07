Москва, , 15:22 — REGNUM За 2019 год в российской столице было продано 238 тыс. новых легковушек и 271 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, на 9 новых машин в Москве приходится 10 поддержанных. По словам специалистов, такое соотношение является наилучшим между первичных и вторичных авторынков среди российских регионов.

В Санкт-Петербурге автомобили с пробегом покупают в 1,5 раза чаще по сравнению с новыми машинами. В Татарии подержанные авто покупают в два раза чаще, чем новые.

Самый большой разрыв зафиксирован в регионах Дальнего Востока. Так, в Хабаровском крае и Магаданской области объем вторичного авторынка в 17 раз больше по сравнению с первичным, а в Еврейской АО — в 50 раз раз.

Напомним, по данным «Авито Авто», самые недорогие автомобили с пробегом можно приобрести в Омске, Ульяновске и Волгограде.

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