Ульяновск, , 15:15 — REGNUM В Ульяновске в феврале начнётся строительство нового производства автотранспортных средств специального назначения, размер инвестиционных вложений оценивается в 300 млн рублей. Это позволит расширить объём существующего производства и увеличить долю на авторынке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект реализуется в промышленной зоне Заволжского района Ульяновска. За счёт строительства высокотехнологичного производства планируется расширить сборку и выпуск автомобильных транспортных средств специального назначения для медицинских, образовательных, социальных учреждений, а также для силовых и аварийно-ремонтных служб. В компании «Автодом», которая реализует проект, отмечается, что также будет расширен модельный ряд автомобилей, варианты планировок.

Объём инвестиционных вложений оценивается в 300 млн рублей. Ожидается, что это позволит создать ещё 150 новых рабочих мест, а число производимых спецмашин увеличить с 1 тыс. до 3 тыс. единиц.

В 2020 году проекту присвоен статус особо значимого. Власти считают, что реализация проекта позволит увеличить долю на рынке, повысить производительность труда и качество продукции.

Ранее власти заявляли, что в 2020 году в регионе планируется создать почти 22,8 тыс. новых рабочих места, в том числе 7,44 тыс. — высокопроизводительные.