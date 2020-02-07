Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:17 — REGNUM Эпидемия пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, не снизила спрос Китая на российские нефть и газ. Об этом 7 февраля заявил журналистам в Минеральных водах министр энергетики РФ Александр Новак.

«У нас нет каких-то данных от компаний о том, что есть ограничения и снижение объема поставок», — заявил глава Минэнерго в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что все поставки идут по ранее намеченным планам компаний. При этом Новак также дал оценку возможности влияния эпидемии коронавируса глобальный.

«Сами понимаете, что 150−200 тыс. (б/с) — это незначительный объем, учитывая, что волатильность потребления тоже зависит от многих факторов, от таких как Ливия, Иран, Венесуэла», — отметил министр энергетики России.

Кроме этого, он уточнил, что ввиду этого предложение нефти на глобальном рынке является достаточно волатильным и непредсказуемым, а поэтому здесь нужно смотреть на общий баланс спроса и предложения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харбин (Китай) переправили большую партию противовирусного препарата «Триазавирин» уральского производства.