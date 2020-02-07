Москва, , 15:12 — REGNUM Формально «Роснефть», активно работающая в Венесуэле, рискует попасть под вторичные санкции, если США, как заявляют, будут усиливать давление на Венесуэлу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова глава МИД РФ Сергея Лаврова.

«Роснефть» реализует в Венесуэле несколько проектов, сотрудничает с государственной нефтяной компанией PDVSA, предоставляет кредиты и получает в оплату нефть.

Однако вряд ли риск у «Роснефти» попасть под по-настоящему жесткие санкции очень велик. «Роснефть» весомый участник мирового нефтяного рынка, контролирующий более 40% российской нефтедобычи и обеспечивающий более половины российского нефтяного экспорта.

Серьезные ограничения на деятельность компании за рубежом может могут нанести удар по нефтяному рынку и нарушить хрупкий баланс. С этим США уже столкнулись на рынке алюминия при попытке ввести санкции против «Русала» и были вынуждены отыграть назад.

Вряд ли американский Минфин захочет повторно наступать на подобные грабли. Как максимум, все ограничится введением персональных санкций на руководство компании», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона, комментируя планы США ввести санкции против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой.

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