Киев, , 15:03 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, сообщает 7 февраля «Громадьске».

По его словам, сейчас украинское правительство оценивает экономическую ситуацию относительно каждой шахт.

Что же касается тех шахт, на которых нет экономического решения из-за «безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет», украинские власти будут искать возможность, чтобы «ни один человек оттуда не остался на улице», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины в середине августа 2019 года выделил 250 млн грн на частичную выплату задолженности шахтерам, которая на тот момент составляла 923,4 млн грн.

В октябре того же года стало известно, что правительство предлагает внести изменения в бюджет на 2019 год, предусмотрев 1 млрд грн дополнительного финансирования на зарплату шахтерам, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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