Москва, , 15:04 — REGNUM Все автомобили KIA в России стали стоить дороже на 10−50 тыс. рублей по данным «Цена Авто».

Сообщается, что повышение цен на автомобили южнокорейской марки связано с появлением моделей 2020 года выпуска.

Так, самая популярная модель компании — KIA Rio теперь стоит на 10 тыс. рублей дороже. Таким образом, в зависимости от конфигурации за автомобиль теперь придется отдать от от 784 900 до 1 094 900 рублей.

Кроме того, аналогичную прибавку в цене получили Rio X-Line и Picanto во всех комплектациях. На 15 тыс. рублей подорожали хэтчбек Ceed и универсалы Ceed SW и ProCeed.

На 10−20 тыс. рублей прибавили к стоимости седаны Cerato и Optima, универсал Soul, а также кроссоверы Sorento и Sportage. Sorento Prime и Stinger подорожали на 30 тыс. рублей.

Самое большое повышение стоимости произошло у К900 и Mohave, которые стали дороже на 45−50 тыс. рублей.

Напомним, 2 марта 2020 года в продаже на российском авторынке появится новая KIA Seltos.

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