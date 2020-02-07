Москва, , 15:00 — REGNUM

В новом законе предполагается, что в случае развода родителей, если дети при этом проживают отдельно, к стандартным алиментам прибавится дополнительный сбор на обеспечение детей жильем. И тут есть много «но», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя поправки в Семейный кодекс РФ."Совершенно очевидно, что в 99,9% случаев отчислений с зарплаты родителей никак не хватит на то, чтобы купить ребенку отдельное жилье. Даже в ипотеку. Да и хватит ли собираемых помимо алиментов сумм на то, чтобы арендовать жилье, тоже непонятно.

В большинстве российских городов арендные ставки на жилую недвижимость достаточно высоки. То есть сама идея абсолютно здравая и вопросов не вызывает. Но вот конкретная реализация задуманного пока до конца не ясна.

Если уж подавляющее большинство полноценных российских семей не может позволить себе покупку квартиры (в ипотеку или за наличные деньги), то как дополнительный к алиментам сбор сможет обеспечить крышу над головой ребенку, непонятно совсем.

Так что закон принят, и это хорошо, но, чтобы понять, как он будет функционировать на практике, необходимо дождаться детальных разъяснений от законодателей и посмотреть, как предложенная схема работает в фактических условиях», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий родителя, живущего отдельно от ребенка при разводе, оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего.

Читайте также: Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей