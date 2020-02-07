Киев, , 15:00 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.

Об этом он заявил сегодня, 7 февраля, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оржель напомнил, что договоренности с Россией по транзиту газа позволили обеспечить снижение цены на газ для потребителей в отношении январь к январю на 25%, но заявил, что на конечный тариф на газ «влияют дополнительные факторы».

«Есть необходимость инвестиций в инфраструктуру, есть значительный износ основных фондов… Поэтому мы максимально балансируем ситуацию, учитывая факторы, позволяющие уменьшить цену, мы включали расходы на восстановление основных фондов и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильность поставок», — заявил чиновник.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась с теплоснабжением и водоснабжением, и без дополнительных затрат «потребители могут остаться без инфраструктуры».

ИА REGNUM напоминает, что в конце января стало известно, что пять крупнейших газовых месторождений на Украине, которые разрабатывает дочерняя компания «Нафтогаза», истощились на 79−90%.