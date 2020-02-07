, 14:49 — REGNUM В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли информацию о запрете вывоза медицинских масок, сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что маски производят в Джамбульской области — ТОО Super-pharm, Алма-Атинской области — ТОО Dolce, Чимкенте — ТОО Mega Pharma и Алма-Ате — Medical Active Group.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что правительство республики ввело запрет на экспорт медицинских масок.