Минск, , 14:46 — REGNUM Соглашение о поставках казахстанской нефти в Белоруссию «будет подписано в самое ближайшее время». Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, участвующий в переговорах по поставкам «альтернативной» нефти из другой части ЕАЭС.

Ляшенко сообщил, что ключевым вопросом переговоров является взимание казахстанской стороной экспортной пошлины на нефть. Чиновник уточнил: «Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти».

По словам Ляшенко, как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, Минск надеется на поставки по нефтепроводу. Отметим, речь идёт о транзите сырья через территорию России компанией «Транснефть».

Незадолго до прибытия белоруской делегации в Нур-Султан Александр Лукашенко распорядился диверсифицировать импорт нефти и поручил правительству провести переговоры. Минск интересует поставка без пошлин (что предусмотрено договорённостями в формате ЕАЭС), а также без премии, которую казахстанские компании взимают так же, как российские компании при поставках в Белоруссию.

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Лукашенко заявил 6 февраля, что Россия нарушает договорённости в рамках Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн т нефти в 2020 году. Российские компании ранее сообщали, что белорусские партнёры не подписали с ними контракты на поставку нефти, в связи с чем в исполнении союзного баланса есть юридические препятствия, возникшие по вине их партнёров.

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Также напомним, что в декабре 2029 года Москва и Минск не договорились о принятии к исполнению 31 выработанной «дорожной карты» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. Кроме того, Александр Лукашенко не санкционировал подписание контрактов на поставку в 2020 году российских нефти и газа в Белоруссию, в связи с чем нефтяная отрасль постсоветской республики столкнулась с большими трудностями. Сегодня, 7 февраля в Сочи он обсуждает эти проблемы с российским президентом Владимиром Путиным.

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По оценкам экспертов, нефть из Казахстана обойдётся белорусским НПЗ дороже российской из-за логистики. В ходе инициированной в конце 2019 года «нефтяной войны» с Россией белорусскому руководству не удалось уговорить Казахстан, Азербайджан и другие страны поступиться в цене нефти до уровня российской «на входе» в Белоруссию. Экспортёры нефти предпочли не терять прибыль, а правительства посчитали нецелесообразным компенсировать эти потери за счёт бюджета.