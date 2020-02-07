Нур-Султан, , 14:34 — REGNUM Активы фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» по итогам 2019 года выросли на 10%, до 26,5 трлн тенге ($70,1 млрд). Об этом заявил председатель правления фонда Ахметжан Есимов, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

7 февраля Есимов встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Глава фонда отметил, что за год чистая прибыль выросла на 9,1%, до 1,2 трлн тенге ($3,2 млрд), а доход от реализации — на 5,9%, до 10,7 трлн тенге ($28,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года прибыль фонда национального благосостояния составила 749 млрд тенге ($1,93 млрд), что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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