Нальчик, , 14:51 — REGNUM Субсидии в размере свыше 2,18 млрд рублей получит Кабардино-Балкария (КБР) из федерального бюджета в 2020 году на поддержку агропромышленного сектора республики. Соответствующее соглашение подписали власти региона и Минсельхоз России, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства региона.

Львиную долю указанной суммы, а именно 1,95 млрд рублей, направят на реализацию мероприятий по развитию агропромышленного комплекса. Остальной объем субсидий в размере более 231 млн рублей заложат на обеспечение комплексного развития сельских территорий. В частности, планируется построить 4,3 км газопроводных и 11,4 км водопроводных сетей.

«В преддверии весенне-полевых работ очень важно для аграриев республики оказание поддержки в области растениеводства. На эти цели будет направлено более 940 млн рублей бюджетных средств», — отметил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

Добавим, что по итогам 2019 года объем продукции всех сельхозтоваропроизводителей в КБР достиг 54,1 млрд рублей, рост к уровню предыдущего года составил около 5%. Производство продукции в животноводства увеличилось на 4%, в растениеводстве — почти на 6%.