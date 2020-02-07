Киев, , 14:29 — REGNUM Неожиданная проблема возникла в украинской энергетике — запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) страны по окончании отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн, что слишком много.

Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

Чиновник подчеркнул, что сейчас идет такой период, когда фиксируется максимальная нагрузка на энергосистему, но 3 млн тонн угля остается на складах.

«Это и пожароопасно, и мы реально отрабатываем и оплачиваем авансом за уголь, но мы его не отрабатываем на станциях», — сказал министр.

ИА REGNUM отмечает, что из предыдущего отопительного сезона Украина вышла с запасами угля порядка 1,7 млн тонн, а вообще стандартно остается порядка 1 млн тонн «черного золота».

«Народ (на Украине) радуется, что теплая зима — меньше нужно заплатить за газ и тепло. Но теплая зима — это сразу проблемы и для энергетического баланса, и для сельского хозяйства, и в результате для экономики в целом. Убытки, одним словом», — комментирует ситуацию украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По его словам, констатация министра энергетики, что на складах остается 3 млн тонн угля — это, по сути, признание неэффективности балансировки энергорынка Украины как со стороны компании «Укрэнерго», так и с точки зрения контроля этого вопроса со стороны правительства.

«Это не просто проблема угольных шахт. Призывы Оржеля ограничить импорт электроэнергии в связи с такими запасами — это хорошо, но уж очень долго правительство решало, чтобы наконец-то начать «думать» об этой проблеме», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года на Украине заявили о том, что запасы угля критически низкие и необходимо немедленно решать эту проблему. В конце сентября власти заявили, что на тот момент на складах было всего около 60% необходимых объемов угля.