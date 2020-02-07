Москва, , 14:25 — REGNUM Купе CLS-Class и кабриолет Е — Class от немецкой автокомпании Mercedes-Benz стали стоить дороже по данным «Цена Авто».

Так, цена на купе CLS-Class в конфигурации Elegance теперь составляет 4 млн 990 тыс. рублей. При этом автомобиль в этой версии оснащается дизельным двигателем на 2,9 л, производительность которого равна 249 л. с. CLS-Class в версии Sport, который идет с таким же мотором, стал стоить 5 млн 350 тыс. рублей.

Кроме того, стала дороже конфигурация авто с бензиновыми агрегатами на 2 л (299 л. с.) и 3 л (367 л. с.). Теперь они обойдется в 5 млн 090 тыс. рублей и 5 млн 980 тыс. рублей соответственно. Стоит отметить, что все двигатели CLS-Class идут в паре с «автоматом» и приводом 4×4.

Кабриолет Mercedes-Benz E-Class, который представлен в России в двух вариантах Avantgarde и Sport, подорожал от 4 млн 950 тыс. рублей до 5 млн 130 тыс. рублей в зависимости от конфигурации. Оснащается этот автомобиль 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с.

Напомним, 27 января немецкая компания объявила об отзыва в России 150 моделей Mercedes-Benz V-Class из-за проблем возникших с подушками безопасности.

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