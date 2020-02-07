Рига, , 14:15 — REGNUM Единый оператор по транспортировке и хранению газа AS Conexus Baltic Grid (Conexus) подписал контракт на работы по модернизации 30 скважин подземного хранилища в Инчукалнсе, пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, в результате проведения процедуры закупки контракт стоимостью 16 741 688 евро получит латвийская компания Olimps.

Отмечается, что в задачу представителей компании входит привести в порядок и подготовить к хранению 30 скважин подземного хранилища газа в Инчукалнсе. 50% проекта модернизации газохранилища оплатит фонд инфраструктурных проектов ЕС.

Все работы должны быть завершены к 2025 году.