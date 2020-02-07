Москва, 7 февраля 2020, 14:15 — REGNUM В России дополнен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
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В утвержденный в апреле 2018 года правительством РФ перечень товаров, подлежащих маркировке, добавлены велосипедные камеры, покрышки, ободные ленты, велосипедные и авиационные шины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что предпосылок увеличения цен на шины и покрышки в связи с введением цифровой маркировки нет.
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