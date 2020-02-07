Москва, , 14:03 — REGNUM Курящие жители России в среднем тратят на сигареты 2400 рублей в месяц. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Мужчины расходуют больше денег на сигареты, чем женщины: 2500 руб. и 2200 руб. соответственно.

Меньше всего тратят деньги на табак молодые люди до 24 лет и граждане с зарплатой менее 30 тыс. руб. (1900 руб.), больше всего — граждане с зарплатой от 80 тыс. руб. (около 2800 руб.).

Опрос проведен 4−7 февраля 2020 года в 105 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 500 представителей кадровых служб.

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