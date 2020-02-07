Воронеж, , 13:56 — REGNUM 168 объектов включены в адресную инвестиционную программу Воронежской области на 2020−2022 годы, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам совещания 6 февраля. 48 объектов реализуются в рамках национальных проектов.

Как отмечалось, на 2020 год лимит средств областного бюджета для формирования областной адресной инвестиционной программы составляет 6 млрд 86 млн рублей, на эти средства будет привлечено 6 млрд 360 млн рублей федерального финансирования. Общая сумма составит 12 млрд 446 млн рублей, что на 4% больше, чем в 2019 году.

На финансирование уже строящихся объектов в 2020 году направят 4 млрд 517 млн рублей. 900 млн рублей выделят на 38 вновь начинаемых объектов. 52 млн рублей из областного бюджета и 186 млн рублей из Фонда развития моногородов пойдут на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры территории опережающего развития (моногород Павловск). 371 млн рублей планируется направить на развитие инженерной инфраструктуры ИП «Масловский». В числе планируемых объектов также — Центр мужской гимнастики в Воронеже, детский сад в селе Народное Терновского района, ФОК в Борисоглебске.