Сеул, , 13:52 — REGNUM В конце 2019 году южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong Motor зафиксировала консолидированные убытки в размере 281,9 млрд вон (~$236,01 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, убытки компании увеличились на 339,3%.

Общий объём продаж компании сократился на 2,2%, до 3,62 трлн вон (~$3,03 млрд), а чистые убытки, напротив, увеличились на 452%, до 341,4 млрд вон (~$285,8 млн).

Известно, что в 2019 году южнокорейская компания SsangYong Motor выпустила и продала 135 235 автомобилей, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Продажи на внутреннем рынке упали на 1,2%, до 107 789 автомобилей, за рубежом — на 19,7%, до 27 446 автомобилей.