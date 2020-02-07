Москва, , 13:50 — REGNUM Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% совпало с ожиданиями консенсуса аналитиков. В первую очередь, такое решение было принято благодаря продолжающемуся замедлению темпов инфляции в России заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя снижение ставки до 6%.

«Так, по данным Росстата, в январе 2020 г. темпы годовой инфляции замедлились с 3% до 2,4%. Регулятор снизил прогноз по темпам годовой инфляции до конца 2019 года с 4,2−4,7% до 4−4,5%, на следующий год инфляция прогнозируется на уровне не выше 4%.

Тем не менее, нельзя не принимать во внимание внешние риски, такие как китайский коронавирус, способные замедлить темпы роста мировой экономики. Поэтому не исключано, что на следующем заседании ЦБ РФ может взять паузу в понижении процентных ставок.

Основным фактором, который может заставить ЦБ РФ приостановить дальнейшее смягчение монетарной политики, является снижение цен на нефть, вызванное снижением спроса на нефть в Китае из-за коронавируса и избытком предложения.

Конечно, если ОПЕК+ на внеочередном заседании решит увеличить квоты на сокращение нефтедобычи или в Китае объявят о том, что уже найдено эффективное средство для лечения заболевших коронавирусом, цены на нефть пойдут вверх.

Однако в большинстве стран центральные банки считают, что противостоять возможному замедлению темпов роста мировой экономики из-за ухудшения экономической ситуации в Китае можно за счёт низких или даже отрицательных процентных ставок.

В свою очередь в России есть мнения, что череда снижений процентных ставок в 2019 году и прошлые годы не привела к существенному повышению темпов экономического роста, а вызвала только рост закредитованности населения и демотивировала подавляющее большинство граждан хранить сбережения в банках.

Так что вопрос об эффективности смягчения монетарной политики в России является остро дискуссионным и пока не закрыт. До конца февраля ожидается курс доллара в диапазоне 62−64 руб., а курс евро — в коридоре 68−71 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2020 года Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,00% годовых шестой раз подряд. В 2019 году регулятор снижал ставку пять раз.

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