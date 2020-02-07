Москва, , 13:54 — REGNUM Руководство российских регионов должно помогать реализации плана развития магистральной транспортной инфраструктуры, ведь его проекты так или иначе касаются всех субъектов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин 7 февраля на селекторном совещании с регионами.

Он отметил, что комплексный план развития магистральной инфраструктуры включает огромные мегапроекты, которые должны быть запущены в ближайшее время. Регионам не стоит стоять в стороне, необходимо максимальное содействие, подчеркнул вице-премьер.

Минтрансу нужна помощь в решении проблем, в том числе связанных с городской документацией, изъятием земель, переносом сетей. Бывает, что годами не достраиваются уже начатые дороги.

«Оказывается, что там то суды, то сети невынесенные, а потом деньги в нацпроекте остаются неосвоенными из года в год», — сказал Хуснуллин.