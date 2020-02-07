Москва, , 13:32 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,00% годовых, говорится 7 февраля в сообщении регулятора.

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Решение ЦБ принято в связи с тем, что несмотря на возросшую волатильность рубля, паника вокруг нового коронавируса улеглась. Также нефтяной рынок, который играет большую роль в доходах страны, начал восстанавливаться.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает возможным снижение ключевой ставки, но не будет это делать автоматически.

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