Сеул, , 13:21 — REGNUM Компания Hyundai была вынуждена в пятницу, 7 февраля, остановить все свои производственные линии в Южной Корее, поскольку испытывает недостаток запчастей из Китая, где объявлена эпидемия коронавируса нового типа. Об этом 7 февраля сообщает Yonhap со ссылкой на представителя Hyundai.

«Если заводы по производству автозапчастей в Китае возобновят работу 10 или 11 февраля, то производственные потери из-за нехватки компонентов будут не столь велики. В противном случае автопроизводители, скорее всего, понесут большие потери при выпуске из-за длительной приостановки», — заявил представитель Hyundai.

Напомним, неделю назад Hyundai и Kia начали сокращать производство на своих южнокорейских заводах, поскольку поставки необходимых комплектующих из Китая прекратились 24 января. Китайские власти призвали производителей прекратить работу до 9 февраля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

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