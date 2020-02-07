Ижевск, , 13:14 — REGNUM Самая дешёвая водка, которую можно купить в России, продаётся в Удмуртии. В январе текущего года этот алкогольный напиток стоил в республике 241 рубль за бутылку объёмом 0,5 литра.

В течение года на территории региона водка подорожала на 3,6%.

Из регионов Приволжского федерального округа также в число субъектов, где самая низкая цена на водку, попала Мордовия, здесь бутылка аналогичного объема продаётся за 253 рубля, при неизменной в течение года стоимости.

Марий Эл и Чувашия попали в число регионов, где жители тратят минимальный объём средств на покупки в алкомаркетах. Средний чек в Марий Эл составляет 217 рублей, в Чувашии — 200 рублей.

Самая дорогая водка в России продаётся на Чукотке — по 461 рублю за бутылку — и в Якутии — по 458 рублей. Средняя цена за бутылку водки в России составляет 294 рубля, за год она выросла на 3,2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ чеков алкомаркетов IT-компании «Эвотор».

Как сообщало ИА REGNUM, по объёму потребления водки в 2019 году лидерами стали Сахалинская и Магаданская области, Коми, Карелия и Чукотка. Так, по итогам прошлого года в Сахалинской области было зафиксировано потребление 12 литров водки на душу населения, Магаданской области — 11,4 литра, Коми — 10,6 литра, на Чукотке — 10 литров, в Карелии — 9,6 литра.