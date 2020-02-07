Москва, , 13:14 — REGNUM Ставка по ипотеке в размере 9% годовых является преступлением. Её необходимо снижать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 7 февраля на селекторном совещании с регионами.

Он отметил, что без снижения ипотечной ставки невозможно добиться показателей паспорта национального проекта «Жилье и городская среда». Для снижения необходимо проработать ряд мер, в том числе обсудить это с банками.

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, — это преступление», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что даже при ставке 5% «надо жилы порвать», чтобы построить 120 млн кв. м жилья и продать их. При ставке 9% люди окажутся в ипотечной кабале и не будут есть, объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых предусмотрено по программе «Жилье и городская среда». Запланировано снижение ставки до 8,7% в 2020 году, затем к 2021 году — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.

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