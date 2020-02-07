Москва, 7 февраля 2020, 12:53 — REGNUM На российском авторынке кроссовер Chery Tiggo 8 появится в марте текущего года. Об этом сообщается на сайте «За рулём».
Российская версия Tiggo 8 будет отличаться от китайской модификации. Так, в авто появится три монитора.
Первый дисплей используется в качестве панели приборов. На нём отображается информация по пробегу, расходу топлива и так далее. Перелистывать данные можно при помощи кнопок на мультимедийном рулевом колесе. Размер этого дисплея равен 7-дюймов.
Второй дисплей, размером 10,25 дюймов, относится к системе мультимедиа. Среди прочих функций этой системы отображение на экране вида с задней камеры с динамическими линиями траектории, а также вида на машину «сверху» в режиме кругового обзора.
Третий экран расположен перед рычагом трансмиссии. С его помощью управляются климатическая система и электрообогрев кресел. Этот дисплей имеет защиту от влаги и царапин. Его размер составляет 8 дюймов.
Напомним, в прошлом году в России было реализовано в кредит (программа Chery Finance) более 40% от всех проданных в стране новых моделей бренда Chery.
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