Москва, , 12:53 — REGNUM На российском авторынке кроссовер Chery Tiggo 8 появится в марте текущего года. Об этом сообщается на сайте «За рулём».

Салон Chery Tiggo 8 CarsWeek.Ru

Российская версия Tiggo 8 будет отличаться от китайской модификации. Так, в авто появится три монитора.

Первый дисплей используется в качестве панели приборов. На нём отображается информация по пробегу, расходу топлива и так далее. Перелистывать данные можно при помощи кнопок на мультимедийном рулевом колесе. Размер этого дисплея равен 7-дюймов.

Второй дисплей, размером 10,25 дюймов, относится к системе мультимедиа. Среди прочих функций этой системы отображение на экране вида с задней камеры с динамическими линиями траектории, а также вида на машину «сверху» в режиме кругового обзора.

Третий экран расположен перед рычагом трансмиссии. С его помощью управляются климатическая система и электрообогрев кресел. Этот дисплей имеет защиту от влаги и царапин. Его размер составляет 8 дюймов.

Напомним, в прошлом году в России было реализовано в кредит (программа Chery Finance) более 40% от всех проданных в стране новых моделей бренда Chery.

Читайте также: Chery провела рестайлинг кроссовера Chery Tiggo 8