Москва, , 12:43 — REGNUM Нефтяные котировки 7 февраля пытаются отбить потери на фоне заявлений технического комитета ОПЕК+ о необходимости дополнительного снижения объемов добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Основным поводом для переживаний является позиция главы Минэнергетики РФ, который призвал провести дополнительную оценку происходящего и воздержаться от необдуманных действий.

Тем не менее, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 6 февраля на пресс-конференции в Мехико, в целом высказался о поддержке сокращений активности. По всей видимости, экспортерам остается лишь договориться о конкретных объемах.

При этом, проблемы со спросом на топливо на данный момент возникли только в Китае, тогда как каких-либо серьезных нарушений за его пределами пока не замечено.

Тем не менее, коронавирус продолжает оказывать давление на мировые цены до тех пор пока участники рынка не убедятся, что китайские власти взяли ситуацию под контроль, а число зараженных перестанет расти. Ожидаются нефтяные цены вблизи $55 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть пребывает в подвешенном состоянии