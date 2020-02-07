Москва, , 12:39 — REGNUM После небольшой передышки рубль вернулся к снижению, хотя на недельных графиках российская валюта пока остается в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар оттолкнулся от локальной поддержки под отметкой 62,50 руб. ранее на этой неделе и с тех пор отыгрывает локальные потери, тестируя зону 63,50 руб., которая стоит на пути к уровню 64 руб.

Российская валюта не смогла развить полноценный коррективный импульс, прежде всего, из-за повсеместного укрепления доллара, который держится довольно уверенно перед публикацией ключевой статистики по занятости в США. С оглядкой на неожиданно сильные показатели ADP, участники рынка рассчитывают на приличные цифры NFP и зарплат, что и подпитывает спрос на американскую валюту.

Вдобавок росту рубля не способствует ситуация на рынке нефти. В ожидании вердикта технического комитета ОПЕК+, Brent вернулась под отметку $55 за баррель, а угасание спроса на риск под конец недели только подливает масла в огонь.

Решение Банка России 7 февраля, даже если ставка будет понижена, вряд ли окажет заметное влияние на рубль, который традиционно игнорирует заседания регулятора. Однако теоретически это еще один локальный фактор давления на «россиянина».

Таким образом, велика вероятность, что рубль завершит неделю на минорной ноте, а доллар подтвердит уровень 63 руб. в статусе поддержки, тем более что в районе 63,30 руб. проходит 100-дневная скользящая средняя, способная помешать попыткам восстановления отечественной валюты», — считает эксперт.

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