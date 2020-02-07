Минск, , 12:39 — REGNUM «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили 9 243,1 млн. долларов США (в эквиваленте)», — проинформировал 7 февраля Нацбанк Белоруссии.

Золотовалютные резервы за январь сократились на 1,6% (на $150,4 млн). На это повлияло плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $556 млн.

ЗВР в январе поддерживали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на белорусской бирже.

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США», — напомнили в НБРБ.

Отметим, что за 2019 году ЗВР Нацбанка Белоруссии выросли на 31,2%, прибавив $2,2 млрд и составив в совокупности к концу года $9,4 млрд. Такой суммы, по расчётам банкиров, хватит республике на 2,7 месяца импорта. При этом на исполнение гос обязательств в инвалюте за прошлый год республика потратила $4,2 млрд. в нынешнем году ей предстоит выплатить кредиторам $4,3 млрд на фоне ухудшения экспортных показателей, связанных, прежде всего, с сокращением экспорта нефтепродуктов.