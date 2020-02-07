Подгорица, , 12:38 — REGNUM Правительство Черногории на заседании 6 февраля приняло решение об отправке гуманитарной помощи в Албанию для устранения последствий землетрясения.

«В рамках конференции доноров, организованной Европейской комиссией, правительство решило направить 100 000 евро в качестве финансовой помощи Албании. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что правительство по этому поводу недвусмысленно выразило готовность нашей страны продемонстрировать солидарность с соседней страной вместе со своими международными партнерами», — сказали в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильногоземлетрясения, обрушившегося на Албанию 26 ноября 2019 года, погиб 51 человек. Ещё 17 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Общее число пострадавших превышает 200 тысяч человек. Убытки в целом оцениваются в 980 миллионов евро.

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