Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM Прямой рейс из Нижнего Новгороде в Симферополь запустят в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служа международного аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Рейс будет выполнять авиакомпания Smartavia (новый бренд «Нордавиа») один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Boeing 737−700.

Согласно данным официального портала авиакомапнии, минимальная стоимость билета в одном направлении составит 11,65 тыс. рублей. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, также в июне намечен запуск регулярного рейса по маршруту Анапа — Нижний Новгород — Анапа, которые также будет выполнять Smartavia. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737−700 и 737−500.