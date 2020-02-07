Подгорица, , 12:32 — REGNUM Около 2100 граждан Китая въехали в Черногорию в январе. Об этом вещателю RTCG сообщили в полицейском управлении.

«В январе 2020 года был зарегистрирован 4 491 гражданин Китая, пересекший пограничные пункты. Из них было зарегистрировано 2082 прибытия и 2409 отъезда граждан Китая», — сообщили в управлении полиции.

В январе большинство граждан Китая въехали в Черногорию через автомобильные пограничные пункты.

Напомним, что ранее руководство черногорских аэропортов объявило, что для осуществления крупных мер профилактики коронавируса не требуется, поскольку Черногория напрямую не связана с Китаем по воздуху.