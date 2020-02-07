Москва, , 12:23 — REGNUM Недавняя коррекция курса рубля уже не окажет влияния в сторону повышения на темпы инфляции в России. Об этом 7 февраля заявила начальник аналитического управления ПАО Банк «ФК Открытие» Анна Морина в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом уже прошла некоторая коррекция и мы не ожидаем, что обесценение рубля, которое сейчас наблюдается, будет достаточно устойчивым и повлияет на развитие инфляции в России», — заявила Морина.

По некоторым оценкам, инфляция может разогнаться даже без стимулов Банка России из-за дополнительных мер социальной поддержки — только на выплату материнского капитала из бюджета выделят порядка 1,5 трлн рублей в ближайшие три года. Точные объёмы бюджетных расходов станут известны уже после заседания ЦБ — поправки в бюджет будут готовы до 11 февраля.