Курск, 7 февраля 2020, 12:20 — REGNUM Группа компаний «Мираторг» перенесёт строительство новых семи свинокомплексов из Курской области в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Глава региона учёл мнение местных жителей, которые протестовали против строительства свинокомплексов рядом со своими населёнными пунктами, и достиг договорённости с руководством «Мираторга».
Из-за этого решения регион останется без большого объёма инвестиций — 6,5 млрд рублей — и без 130 миллионов в год, которые компания платила бы в виде налогов. Уже существующие в Курской области 35 свинокомплексов «Мираторга» продолжат работу. Кроме того, инвестор планирует запустить в регионе другие предприятия.
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