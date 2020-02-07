Курск, , 12:20 — REGNUM Группа компаний «Мираторг» перенесёт строительство новых семи свинокомплексов из Курской области в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона учёл мнение местных жителей, которые протестовали против строительства свинокомплексов рядом со своими населёнными пунктами, и достиг договорённости с руководством «Мираторга».

Из-за этого решения регион останется без большого объёма инвестиций — 6,5 млрд рублей — и без 130 миллионов в год, которые компания платила бы в виде налогов. Уже существующие в Курской области 35 свинокомплексов «Мираторга» продолжат работу. Кроме того, инвестор планирует запустить в регионе другие предприятия.

«Компания построит в области ряд предприятий другого профиля: по производству гепарина стоимостью 375 млн рублей, желатина стоимостью 2,3 млрд, мукомольно-крупяной завод — стоимость 3 млрд и комбикормовый стоимостью 5 млрд рублей. Они создадут новые рабочие места и обеспечат налоговые поступления в бюджет региона. Правда, в намного меньших масштабах, чем свинокомплексы», — написал Старовойт на свой странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

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