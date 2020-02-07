Бишкек, , 12:14 — REGNUM Министерство финансов Киргизии создало специальное подразделение по управлению внешним долгом. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ысык-Атинского района Чуйской области.

По его словам, за последние два года сумма внешнего долга Киргизии снизилась с 53% до 44% от ВВП. Глава государства уточнил, что в ближайшие 10 лет ежегодные выплаты на обслуживание внешнего долга составят $335 млн.

Жээнбеков пояснил, что в экономику также привлекаются льготные кредиты, которые направляются в энергетику, дорожную инфраструктуру и на обеспечение населения чистой водой.

Напомним, по итогам 2019 года государственный долг Киргизии составил $4,53 млрд. Власти республики планируют нормализовать ситуацию в том числе за счет списания Россией долга в размере $240 млн.

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