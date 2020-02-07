Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону регламентировали установку в пассажирском транспорте. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

«Получено согласование прокуратуры по изменениям в постановление, которое регламентирует транспортно-платёжную систему города. В нём будет по обращению граждан, что транспортные терминалы будут расположены так, чтобы пассажиру не приходилось передавать карту водителю», — пояснил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Водителей-нарушителей оштрафуют на 1 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 70% пассажиров общественного транспорта в Ростове-на-Дону предпочитают безналичный расчёт. На части маршрутов этот показатель достигает 90%.

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