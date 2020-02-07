Москва, , 12:03 — REGNUM Ставки по депозитам отреагируют быстрее на снижение ключевой ставки, чем по кредитам. Об этом 7 февраля заявил главный аналитик ПАО «Росбанк» Евгений Кошелев в эфире телеканала «Россия 24».

«Депозиты реагируют намного быстрее, чем обычно, кредиты — немного запаздывают. Поэтому в первую очередь депозиты будут снижаться. Что касается кредитных ставок, то здесь лаг может быть достаточно длительным — от одного месяца до пары кварталов. Поэтому стоит учитывать и это обстоятельство в своих индивидуальных решениях», — заявил Кошелев.

В решениях по ключевой ставке Банк России ориентируется прежде всего на уровень инфляции. В прогнозе ЦБ на текущий год заложен показатель в 3,5−4%, на среднесрочную перспективу — 4%. Тем не менее в настоящее время инфляция достигла уровня меньшего, чем предполагалось в целевом показателе. По данным Росстата, годовая инфляция в январе 2020 года замедлилась до 2,5%, а в декабре было всего 3%.