Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM Нижегородский завод имени Я. М. Свердлова, который является единственным в России производителем гексогена и октогена, подписал крупный контракт на поставку боеприпасов — зарядов дальнобойного выстрела 3ВОФ110. Закупка оформлена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая стоимость контракта с учётом налогов составила 59 299 523,46 рубля. Выполнением договора займётся ФКП «Самарский завод «Коммунар». Речь идёт о минометно-артиллерийских выстрелах к таким орудиям, как САО 2С31 «Вена» и САО 2С34 «Хоста».

"Данный договор заключён в обеспечение выполнения государственного оборонного контракта для изготовления изделий 3ВОФ110», — отмечается в контракте.

Срок поставки продукции — второй квартал 2020 года.

История самарского завода берет своё начало с 1942 года. В настоящие время завод приступил к освоению новых видов спецпродукции. Так, в 2011 году предприятие освоило утилизацию боеприпасов. Одним из наиболее важных направлений деятельности завода «Коммунар» является производство гражданской продукции — охотничьих патронов, дымного охотничьего пороха, бытовых фейерверков.

Напомним, завод имени Я. М. Свердлова работает в Дзержинске с 1916 года. На сегодняшний день это уникальное предприятие, которое обладает мощным снаряжательным производством, а также производством «боевых» и промышленных взрывчатых веществ.

Артём Артеха