Цюрих, Швейцария, , 11:18 — REGNUM Гендиректора банка Credit Suisse из Швейцарии Тиджани Тиам покинул занимаемый им пост. Об этом 7 февраля говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте банка.

«Совет директоров Credit Suisse Group единогласно принял отставку Тиджана Тиама», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новым генеральным директором Credit Suisse Group AG был назначен Томас Готштейн.

Кроме этого, указывается, что экс-гендиректор швейцарского банка уйдет с занимаемого им поста 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что банк Кореи и Резервный банк Австралии подписали соглашение о валютном свопе на сумму $8,1 млрд, что на 20% больше по сравнению с прошлым соглашением.