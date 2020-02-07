Москва, , 11:15 — REGNUM Бонды на общую сумму до €6 млрд может разместить Газпром в 2020 году. Такая сумма согласована советом директоров компании, отмечено в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Отмечено, что получение в 2020 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую €6 млрд, согласовано ради привлечения финансирования. Также может быть получен эквивалент указанной суммы в иной валюте, срок обращения каждого из займов — не менее трех лет.

В инвестиционной программе Газпрома на текущий год указан общий объем освоения инвестиций в размере 1 трлн 104,724 млрд рублей. Запланированные финансовые заимствования составляют 557,769 млрд рублей — на 40% больше, чем в 2019 году.

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