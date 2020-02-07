Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Власти США хотели бы вести санкции против «Роснефти», однако опасаются негативных последствий такого решения. Об этом сообщает 7 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

«Наказать» российскую госкомпанию США хотят за её сотрудничество с венесуэльской Petroleos de Venezuela (PDVSA). «Роснефть» в Венесуэле осуществляет ряд проектов по разведке и добыче нефти.

Эксперты полагают, что санкции против российской компании могут вызвать скачок цен на нефть и хаос на мировом рынке. Подобная ситуация наблюдалась после введения ограничений против компании «РусАл» и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Цены на алюминий тогда подскочили на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва уже привыкла к угрозам американских санкций. Вашингтон наказывает всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой, пояснил он.

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