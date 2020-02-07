Москва, , 10:44 — REGNUM На севере Москвы в Бескудниковском и Дмитровском районах из 20 пятиэтажек в новые дома по программе реновации переселяются 4815 жителей, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из них 2992 (более 62%) заключили договоры с Департаментом городского имущества на новое жилье.

Жители старых пятиэтажек переезжают в девять вновь построенных домов улучшенной планировки. Всего в Западном Дегунине в программу реновации включено 45 пятиэттажек. Новые квартиры получат 9,5 тыс. жителей района.

Как сообщало ИА REGNUM, около 22 тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в 2019 году.

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