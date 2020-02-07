Берлин, , 10:51 — REGNUM Декабрьское падение объёма промышленного производства в Германии оказалось максимальным за последние десять лет. Таковы данные министерства экономики и труда ФРГ.

По срванению с ноябрём 2019 года показатель сократился на 3,5%. Такое падение — наибольшее за десять лет.

Ожидаемое аналитиками сокращение, по данным Trading Economics, должно было составить около 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия занимает второе место во внешнеторговом обороте России, уступая только КНР. По итогам первых трех кварталов 2019 года объём российского-немецкого товарооборота сократился на 12,9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

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